Pjanić odbio svetskog šampiona, otkrio zbog čega je strahovao!

Jedan od dvojice najboljih fudbalera Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić otkrio je da je svojevremeno odbio da se priključi reprezentaciji Francuske.



Odskorašnji vezista Barselone, iako rođen u Tuzli, tokom rata u domovini prešao je sa porodicom u Luksemburg.



Nakon što je prve fudbalske korake napravio u ovoj državi, kao 14-godišnjak prelazi u mlađe kategorije Meca, za čiji prvi tim je debitovao kao maloletnik 2007.



Dok je igrao za mladu reprezentaciju Luksemburga prešao je u Lion, a ubrzo je stigao i poziv tadašnjeg selektora Francuske Rajmonda Domeneka, koji je želeo da ima Pjanića u timu.



To je posle više od decenije priznao trofejni fudbaler.



"Tačno je da sam mogao da igram za Francusku kad sam stigao u Lion, ali već nekoliko dana ranije rekao sam da je moj san da zaigram za Bosnu" - rekao je fudbaler Barselone za Canal Plus.



Dodao je da je francuski tim u to vreme bio prejak i da bi ga povredilo kada bi Bosna videla da među "trikolorima" ima nekog svog.



Iste 2008. usledio je poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za koju je sakupio 96 utakmica postigavši 15 golova.