Pitali su se "ko je ovaj lik", sad je komandant Veljko zalog premijerligaške nade! Posveta "Antari"!

Četiri od četiri, Veljko Paunović je raspalio maštu navijača Ridinga nakon sjajnog starta. Proglašen je za najboljeg trenera Čempionšipa u septembru, pred pauzu savladali su lidera Votford, dele prvo mesto sa Bristolom koji takođe ima perfektan učinak.



Navijači "Rojalsa" su dočekali srpskog trenera sa skepsom, pitajući se u klasično engleskom stilu, "ko je on".



Radio je u Americi, posle titule svetskog prvaka sa "Orlićima", čekao da se otvori neka ponuda u Španiji za koju je vezao veći deo profesionalne karijere, ali na kraju je završio u Engleskoj.



Prosto neverovatno zvuči činjenica da je pred šampionat, prema bukijima, Riding bio jedan od kandidata za ispadanje. Sada se se stvari promenile, pa posle četiri pobede, iako je rano, o njima se priča kao o kandidatima za PL.



Sumnje su nastale iz neznanja Engleza i stava da osim njih ne postoji ništa drugo.



Paunović je trenerski odrastao pod patronatom slavnog Radomira Antića.



"On me je gurnuo u trenerski svet", rekao je Srbin "Skaju".



Imao je ponudu da preuzme klupu Srbije, ali nije želeo da ga potroše kao mnoge pre njega i izabrao bolji put, da stiče iskustvo preko bare u MLS gde pritisak nije toliko veliki i gde je mogao mirno da radi godinama.







Poznat kao sjajan psiholog, on kaže da je ključ u time da ideju nametnete igračima tako štoće je usvojiti, odnosno kako da ih naterate da vam veruju", dodaje Srbin.



"Kada sam stigao na Madejski, prvo sam rekao igračima da su tu zbog njih, da su za mene oni najvažniji. Hvala i vlasnicima što su mi pružili šansu, za nas je u ovom trenutku najvažnije da radimo naporno i da sačuvamo atmosferu", kaže Paunović.



"Komandant Veljko" kako su ga zvali igrači kada ih je predvodio do krova sveta pre pet godina na Novom Zelandu ide korak po korak i ostaje na zemlji.



Navijačima ostaje da sanjaju, Riding je u Čempionšipu od 2013. kada su ispali iz PL.



A pitali su se "ko je ovaj"...