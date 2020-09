Pirlovi planovi - Skudeto se podrazumeva, a šta je ključ za LŠ?

Trener fudbalera Juventusa Andrea Pirlo rekao je da ima velika očekivanja u predstojećoj sezoni, da želi da crno-beli osvoje 10. uzastopnu titulu u Seriji A i dođu do završnice Lige šampiona. Pirlo je 8. avgusta preuzeo Juventus, za koji je svojevremno uspešno igrao.



Govoreći o povratku u Torino, Pirlo je rekao da je od velike pomoći što poznaje ljude u klubu.



"Radujemo se radu. Svi ćemo dati sve od sebe, imamo veliku želju da pokažemo navijačima da Juventus želi da osvoji 10. uzastopni skudeto i možda da dodje do kraja Lige šampiona. Imamo veliki želju i velika očekivanja, tu smo i želimo da damo sve od sebe", rekao je Pirlo za klupsku televiziju.



Ekipa je počela pripreme za novu sezonu, a trener je zadovoljan zalaganjem.



"Utisci su dobri, počeli smo dobro, sa entuzijazmom i željom za rad. Posle samo nekoliko dana igrači su otišli u svoje reprezentacije, ali nastavili smo rad sa onima koji su ostali. Momci žele da ostvare dobre rezultate, pronašli su novu metodologiju sa nekim novim vežbama koje do sada nisu radili. Put će biti dug i zbog toga što nemamo mnogo vremena da radimo jer su mnogi odsutni", rekao je Pirlo.















On je istakao da želi uspeh u Ligi šampiona, ali je naglasio da ekipa u utakmicama mora da bude dovoljno agresivna da ponovo osvoji loptu, kada je izgubi.



"Na tome ćemo mnogo raditi. Gledajući prošlu Ligu šampiona, ekipe koje su stigle do samog kraja su one koje su pokušavale da vrate loptu u najkraćem roku. To mora da bude karakteristika koja će nas krasiti", naveo je on.



Takmičenje u Seriji A počinje 20. septembra, a Juventus će na svom terenu dočekati Sampdoriju.