Pirlova poruka Dibali!

Paolo Dibala nije bio srećan nakon remija sa Krotoneom, navodno je došlo do sukoba u svlačionici i teških reči sa Fabijom Paratićijem.



Pojedini mediji na Apeninima pišu da je čak došlo i do fizičkog obračuna, da su igrači sprečili da dođe do većeg incidenta.



Danas se oglasio i trener Andrea Pirlo, pred meč sa Dinamom u Kijevu, koji je smirio strasti, ali i poslao jasnu poruku Dibali da je on trener i onaj koji donosi odluke



"Pričali smo juče. Razgovarao sam sa njim kao i sa svakim drugim. Bio je uznemiren pošto nije ušao u igru u subotu, ali vratio se posle tromesečne pauze, i nakon dugog puta iz Argentine. Mogao je da igra u Krotoneu, ali smo onda ostali sa igračem manje i nije se otvorila mogućnost da uđe", rekao je Pirlo i nastavio:



"Sada je dostupan, pre ili kasnije će opet zaigrati. On je i dalje ključan igrač za nas, veliki šampion, ali treba i da zna da sam sada ja trener. Dibala može da igra svugde, dobri igrači uvek pronađu pravu poziciju na terenu. On je napadač i treba da bude što bliži golu, ali može i da igra između linija", zaključio je Pirlo.







Juventus sutra startuje novu sezonu u Ligi šampiona, na gostovanju Dinamu iz Kijeva, a kako je Kristijano Ronaldo i dalje van stroja zbog koronavirusa, biće zanimljivo videti da li će Pirlo posle ovog haosa sa Dibalom uvrstiti Argentinca u startnu postavu.





Meč je na programu u 18.55, u drugom meču ove grupe od 21.00 Barselona dočekuje Ferencvaroš.