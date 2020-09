Pirlov start iz snova, sjajni debitanti, nije moglo bez Ronalda!

"Bjankoneri" su trijumfom krenuli u juriš po 10. vezanu titulu, slavili su na svom "Alijanc" stadionu protiv Sampdorije sa 3:0 (1:0).

Pirlo je na takmičarskom debiju iznenadio sa postavom, od starta je na teren poslao mladog Frabotu, kao i debitante Mekenija i Kuluševskog.



Ščešnji, Kuadrado, Bonući, Kjelini, Danilo, Frabota, Kuluševski, Rabio, Mekeni, Remzi i Ronaldo.



Krenuli su da prete od samog starta, prvo dobar šut Danila iz udaljenosti, pa onda odbrana Audera nakon pokušaja Kristijana Ronalda.A onda, 13. minut, strpljiva akcija "Bjankonera", odbrana Sampdorije je na trenutak uspela da je zaustavi, ali je lopta stigla do Kuluševskog, koji sjajno šutira sa ivice kaznenog prostora, hirurški precizna lopta u dalji ugao, Audero je paradom samo ulepšao pogodak debitanta. U 24. minutu nova velika prilika za Juve, pukla je kontra nakon sjajnog starta Mekenija na sredini, Ronaldo je šutirao sa leve strane, ali je pogodio prečku. Do poluvremena još jedna šansa za Portugalca, ali je ovoga puta bio neprecizan, da bi u finišu Dorija pripretila preko Depaolija, koji je ostao nemarkiran na ivici kaznenog prostora, ali je loptu poslao pored leve stative.Otišlo se na odmor sa 1:0, drugo poluvreme daleko mirnije, da bi u 79. minutu sve dileme otklonio Bonući.

Ne bi to bilo to da se u listu strelaca nije upisao i Kristijano Ronaldo, efektan udarac Portugalca nakon jako dobre akcije "Bjankonera", 3:0 u 88. minutu. Do kraja nije bilo promene rezultata, pobeda Juventusa na Pirlovom takmičarskom debiju u ulozi trenera, raduju i odlične igre novajlija Kuluševskog i Mekenija.