Pirlo na "optužnici", slučaj Dibala! Argentinac će imati najteži posao na svetu!

Izgubljeni bodovi u poslednjoj sekundi, Juventus nije uspeo da pobedi u Rimu oslabljeni Lacio, mediji su se obrušili na Andreu Pirla, odnosno njegovo neiskustvo. Ovo je bio najbolji Juve u sezoni, ali ih je trener poremetio izmenama. Izašao je Kuluševski koji je vezivao odbranu Rimljana u čvor, povredio se i Ronaldo, pa Pirlo nije želeo ništa da rizikuje.



Ali, ubacio je Dibalu koji je delovao potpuno izgubljeno, nije sačuvao laku loptu u 94. minutu, dao je Laciju još jednu šansu, u poslednjoj sekundi Kaisedo je sprečio šampiona da dođe do pobede.



Juventus je propustio da se približi vodećim timovima, ali veći problem je što se stvari ponavljaju.



"Nedostaje nam instikst predatora, ne umemo da završimo utakmicu, ove greške se skupo plaćaju u borbi za titulu", rekao je trener.



Na pitanje da li će "izvući Dibali uši" zbog načina na koji je pogrešio i nije uspeo da iskontroliše loptu kada je bilo gotovo, Pirlo je bio jasan.



"Nisam jedini..."



Inače, Argentinac sada ima problema sa urinarnom infekcijom, posle korone, lečenja, pa onda i prehlade na prošloj reprezentativnoj akciji i neće putovati u Južnu Ameriku. Ostaje u Kontinasi da trenira i nadoknadi propušteno.



Ali, čak i Juventusu naklonjeni "Tutosport" piše da je i Dibali jasno da će biti rezerva. Pirlo nema nameru da menja tim, Kuluševski je starter, Moratu će teško izbaciti, Španac je pun pogodak, iako nije juče dao gol, žrtvovao se za tim, pretrčao mnogo i on je nezamenjiv.



Jedino gde bi Dibala mogao da igra je, konstatuje list, je umesto Ronalda.



S obzirom da Kristijano i pored toga što je u godinama želi da igra svaki meč i da je bez njega Juventus znatno slabiji, jasno je da Dibala nema nikakvu šansu, to je najteži posao na svetu, menjati Ronalda.



O novom ugovoru sada niko ne razmišlja, ako ne bude dogovora, ali i poboljšanja u Dibalinoj formi, gotovo je sigurno da će biti prodat na leto, godinu dana pre isteka ugovora.