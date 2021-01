Pipo Inzagi spreman za posebnu utakmicu, mogu li "veštice" do iznenađenja protiv Milana?

Trener fudbalera Beneventa Filipo Inzagi rekao je danas da je utakmica protiv Milana, za koji je svojevremeno uspešno igrao, posebna, kao i da ga neće zavarati problemi koje "roso-neri" imaju sa sastavom.





"Osećam se kao uoči utakmice protiv Lacija, kada sam predvodio ekipu protiv mog brata Simonea. To je bilo teško iskustvo, ali i emotivno, teško je opisati. Svi znaju koliko volim Milan i mislim da je taj osećaj uzajaman sa navijačima 'roso-nera'. Bićemo rivali 90 minuta, a posle toga mogu ponovo da budem najveći navijač Milana", rekao je Inzagi, preneo je FudbalItalija.





Fudbaleri Beneventa dočekaće u nedelju od 18 časova Milan, u utakmici 15. kola italijanskog prvenstva.







"Rekao sam igračima da uživaju u ovakvim prilikama, pošto smo pre godinu dana igrali u Seriji B, a sada igramo protiv vodećeg u Seriji A, željni da napravimo veliku stvar, kao kada smo uzeli bodove Laciju i Juventusu", naveo je Inzagi.





Milan ima problema sa sastavom zbog povreda i suspenzija igrača. Utakmicu će propustiti šestorica, medju kojima i Zlatan Ibrahimović, Teo Ernandes i Aleksis Salemakers.





"Milan je neporažen od maja i to znači da imaju sjajnog trenera i ekipu koja može da igra uprkos tome što joj nedostaju ključni igrači. Ako pročitate imena mogućih zamena, jedva možemo da kažemo da je to naša prednost. U teoriji, imamo vrlo male šanse za pozitivan rezultat i to je jedna od najtežih utakmica koju ćemo igrati ove sezone", naveo je Inzagi.







U njegovom timu neće biti Luke Kaldirole i Kristijana Madja.Benevento u utakmicu ulazi posle pobeda protiv Djenove i Udinezea, na 10. mestu na tabeli sa 18 bodova. Milan je jedina neporažena ekipa u Seriji A, prvi je na tabeli sa 34 boda.Inzagi je tokom karijere igrao za Pjaćencu, Parmu, Atalantu, Juventus i Milan, gde je i završio karijeru.



On je za milanski tim od 2001. do 2012. godine odigrao 300 utakmica i postigao 126 golova. Osvojio je dve šampionske titule, dve Lige šampiona, Kup Italije, dva Super kupa Evrope i svetsko klupsko prvenstvo.