Pike priča jedno, Setijen drugo, a gde je bačeno 120 miliona?

Barselona je posle dve pobede, nastavila po starom - da igra neubedljivo i čeka da Leo Mesi nešto uradi, a Sevilja je ipak trećeplasirana ekipa na tabeli. U prevodu, nijedan tim nije zaslužio da pobedi, pa je remi bez golova po meri i to najviše Real Madrida.



Barsa sada ima tri boda više od Reala, koji će preuzeti prvo mesto na tabeli ukoliko pobedi Real Sosijedad na Anoeti u nedelju od 22.00.



Đerar Pike je odmah posle utakmice indirektno "digao" ruke od titule.



"Više ništa nije u našim rukama i teško ćemo osvojiti ovo prvenstvo. To govorim na osnovu onoga što sam video u prve dve utakmice. Real Madrid će teško gubiti bodove, ali borićemo se do kraja", rekao je Pike.



Za razliku od Pikea, trener Kike Setijen ne misli tako.



"Siguran sam da je Pike to rekao u afektu, da će drugačije razmišljati kada prespava. Ostalo je još mnogo utakmica i siguran sam da Real neće dobiti svaku od njih. To nije u našim rukama, ali sve je moguće. Znam da ne možemo da pobedimo baš svaku utakmicu, zadovoljan sam kako smo igrali, naročito u prvom poluvremenu", rekao je Setijen.











Druga i mnogo važnija tema jeste da je Antoan Grizman ostao na klupi, da je ušao u 75. minutu, ali da je ponovo podbacio. Glavni utisak među navijačima, ali i novinarima na društvenim mrežama jeste da je Francuz izgubljen i da ni na koji način ne doprinosi igri Barselone.



Problem je u tome što Grizman nije klasičan napadač, a nije ni krilo, i stiče se utisak da za njega u ovoj Barsi nema mesta, baš kao što je bio slučaj sa Filipeom Kutinjom.



Grizman nije dobar u igri jedan na jedan, jednostavno, on ne dribla i nije taj tip igrača. Barsa sa njim na krilu nema širinu, kao što je to slučaj kada igra Ansu Fati, koji, verovali ili ne - sinoć nije ni ušao?!



Grizman se još lošije snalazi kao napadač, trči u prazno, lažnim kretanjem pokušava da otvori prostor igračima, pokušava i da se otkrije, ali niti dobija lopte, a i kada je dobije, vrati je uglavnom nazad ili prvom do sebe.



Martin Brajtvajt je sinoć dobio šansu umesto njega, ali je i Danac pokazao da nije ta klasa i da ne može da bude starter u Barsi u velikim utakmicama.



Sve u svemu, Barsu čeka težak posao, Real Madrid ima zicer, ako slavi na najtežem gostovanju do kraja, preuzeće vrh tabele i držaće sve u svojim rukama.