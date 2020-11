Pike poremetio Barsinu transfer politiku - stara Kumanova želja otpala i za janaur!

Ozbiljna povreda stuba odbrane Barselone Đerara Pikea u najvećoj mogućoj meri će uticati na transfer politiku katalonskog kluba u zimskom prelaznom roku.



To znači da će prioritet u ekipi Ronalda Kumana biti dovođenje štopera poput Erika Garsije iz Mančester sitija ili nekog drugog rešenja na pozajmicu.



Skromna finansijska situacija i ogromni gubici u 2020. godini preusmeriće sva raspoloživa sredstava Barselone za trenutno najdeficitiraniju poziciju u timu.



Bez obzira na to što se fudbalu dešavanja menjaju iz dana u dan, španski mediji prenose da je povreda Pikea definitivno isključila mogućnost da Barselona u januaru angažuje Memfisa Depaja iz Liona.



Depaj je bio jedan od prioriteta po dolasku Kumana na Kamp Nou, ali je nakon što se priča krajem leta izjalovila ostala je mogućnost za januar.



Sada je najverovatnije i to isključeno.