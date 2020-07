Pike ponovo hit na mrežama, samo on ovako dolazi na utakmicu!

Đerar Pike je poznat po tome... pa recimo po svemu zbog čega ga već sada nazivaju "El Presidente" i smatraju da će odmah po završetku karijere postati predsednik kluba.



Barselona večeras dočekuje Espanjol u istorijskom derbiju, jer ako Barsa pobedi, Espanjol ispada i igraće tek petu sezonu u drugoj ligi u 88 godina svoj postojanja.



Pike je na današnju utakmicu došao ni manje ni više nego biciklom, tako što je projurio pored mase navijača i uleteo u tunel do parkinga koji vodi do prostorija Kamp Noua.



Inače, Pike je neretko omalovažavao Espanjol, govoreći da utakmica sa njima nije gradski, već prigradski derbi, jer je to klub iz Hospitaleta, gradića nadomak Barselone.





Sve u svemu, Pike je i ovaj put morao da bude u centru pažnje, makar i na biciklu.