Pet timova za jedno mesto u LŠ, loše vesti za Lamparda, bio je u pravu!

Trka za šampionatom Premijer lige se završila, novi šampion će biti Liverpul samo je pitanje koliko će brzo Klopovi momci overiti istorijsku titulu. Deluje da su rešene i pozicije dva i tri.



Siti nije u trci za šampionat, ali bi Gvardiolini puleni trebali da završe kao viceprvaci dok bi odlični Lester mogao da bude jedno od najprijatnijih iznenađenja i vrati se u Ligu šampiona sa osvojenim trećim mesto.



Tri pozicije za LŠ su zauzete, što znači da ostaje još samo jedna a za nju se bore čak pet timova.



Lampardov Čelsi okupira zadnju poziciju koja vodi u elitu, ali "plavci" su posle odličnog prvog dela sezone itekako pali u formi. Slavili su tek dva puta u prethodnih 11 utakmica, posle pauze ih čeka derbi sa Junajtedom.



Engleski portal Sportsmail je uzeo na sebe da predvidi konačan rasplet do kraja sezone uz predviđanje rezultat. Tako bi Čelsi naredni duel sa Junajtedom odigrali 0:0, što bi bio prvi put ove sezone na "plavci" ne izgube od "đavola" zatim ih čeka duel sa Totenhemom gde bi "pevci" već možda mogli i da preskoče Čelsi ako ih dobiju na "Birdžu". Do kraja sezone Lampard će voditi svoj tim i protiv timova poput Evertona, Sitija, Šefilda koji takođe konkuriše za Evropu, dva zadnja kola će takođe biti kritična pošto "plavci" putuju na "Enfild" a i dočekuju Vulvse u 38. kolu, "vukovi" su voćka čudnovata ove sezone.



Sportsmail im predviđa 20 poena do kraja sezone, to jest iz preostalih trinaest kola.











Tim koji najviše preti Čelsiju je definitvno Totenhem!



Murinjo je dobio Siti na svoj klasičan način, sa tri šuta i dva gola, ali ova pobeda daje vetar u leđa "pevcima" Englezi ih vide sa samo jednim porazom do kraja sezone. I to na "Bramal Lejnu" od strane Šefilda, pre toga će po ovoj analizi Totenhem savladati i Čelsi i Mančester Junajted.



Zadnja tri kola im idu na ruku, gostuju Njukaslu i Kristal Palasu dok dočekuju Lester. Očekuje se da "orlovi" i "svrake" pregmre svoje muke oko opstanka u ligi, dok bi "lisice" bile relaksirane zbog već osvojenog mesta u LŠ.



Predviđa im se 30 bodova do kraja sezone.



Šefild Junajted je odličan tim, Kris Vajlder je od maltene anonimusa napravio respektibilan tim koji može, a i jeste namučio svakoga. Ipak "blejdsi" će tek za malo propustiti LŠ po ovoj analizi, osvojiće takođe trideset bodova, ali će ih to ostaviti tik poen ispod "Pevaca", Liga Evrope je definitivno uspeh za povratnike u Premijer ligu.



Stižemo i do Junajtedom, i ovde nisu dobre vesti za simpatizer "đavola". Solskjerovi puleni se muče ove sezone, tim je imao i povrede bitnih igrača, Pogba je propustio maltene celu sezonu, Rašford bi trebao da se vrati u martu, ali bi ova sezona mogla biti još jedna bez LŠ na "Old Trafordu".



"Crveni đavoli" su trenutno na poziciji broj sedam, čeka ih susret sa Čelsijem, Evertonom, Sitijem, Totenhemom, Šefildom i Lesterom. Veoma težak raspored, predviđa im se tek 19 osvojenih bodova do kraja sezone što će za posledicu imati i pad na tabeli za jedno mesto.













Pozicija broj sedam bi po Sportsmail-u pripala Vulvsima!



Momci Nuna Espirita Santa su igrali, ali i nadigrali teškaše tokom ove sezone. Februarsku pauzu dočekuju na poziciji broj osam, za manje od sedam dana će dočekati Lester Siti koji po ovoj analizi nosi bodove sa "Molinoa", ali to će doneti i seriju bez poraza do kraja sezone.



"Vukovi" pored Lestera, derbi susrete imaju sa Totenhemom i Arsenalom. Odigraće nerešeno sa "pevcima" dok će Adama Traore, Himenez i ekipa dobiti "tobdžije" 11. aprila. A onda u poslednjem kolu remizirati sa Čelsijem na "Bridžu" što im donosi 24 bodova do kraja sezone.



Tabela po Englezima i njihovim predikcijama bi trebala da izgleda ovako.



1. Liverpul

2. Mančester Siti

3. Lester Siti

4. Totenhem 67 (bodova)



5. Šefild Junajted 66

6. Čelsi 61

7. Vulverhempton 59

8. Mančester Junajted 54



Da li ste saglasni sa analitičarima iz Sportsmail-a?