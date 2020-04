Pet revolucionarnih otkrovenja Radomira Antića!

Radomir Antić nas je napustio u ponedeljak, u 72. godini života, posle kratke bolesti, raka pankreasa.



Čitav fudbalski svet širom Srbije, Španije i Evrope, oprašta se od našeg legendarnog stručnjaka.



Marka je već posvetila naslovnicu našem Misteru, ali i podsetila na pet revolucionarnih otkrovenja srpskog trenera.



Kada pročitate do kraja, još jednom ćete shvatiti kakav je maher bio Radomir Antić.



Milinko Pantić - "džabalana" od 450.000 evra











Kada je došao do gazde kluba i rekao mu da želi omalenog fudbalera iz grčkog Panioniosa, mislili su da je lud. Ipak, tog leta 1995. godine, uprava je odlučila da plati 75 miliona pezeta, što je bilo kao danas 450.000 evra za ofanzivca Panioniosa. Pantić je bio jedan od najzaslužnijih za istorijsku i poslednju duplu krunu Atletiko Madrida u sezoni 1995/96. Sa Pantićem, Antić je primenio najubitačniju strategiju iz prekida, kornera ili slobodnih udaraca kao niko do tada. Mnogi navijači Atletika i danas pamte način na koji su Antić i Pantić predvodili tim do duple krune, piše Marka.



Molina - golman, ali i libero



Još jedno revolucionarno otkrovenje Mistera, jeste što je golmana Molinu praktično napravio liberom, ili trećim centralnim bekom od koga se počinjala svaka akcija. Atletiko je zahvaljujući njegovoj sjanoj tehnici imao igrača više na poziciji koja je do tada bila nepoznata golmanima.









Hose Luis Kaminero - mašina za golove



Ofanzivac Atletiko Madrida je bio u svojoj trećoj sezoni u klubu kada je došao Antić. U Atletiko je stigao posle dobrih partija na SP 1994. u SAD, ali je tek Antićevim dolaskom počeo da blista. Srbin je izvukao sve najbolje iz njegovih karakteristika, Kaminero je u prvoj sezoni sa Antićem postigao devet golova, a naredne 14, kao ofanzivni vezni.



Fernando Jero - nikad kao tad



Kapitena Real Madrida svi pamtimo kao štopera, ali te sezone 1991/92, Antić je nanjušio u njemu potencijal da igra zadnjeg veznog. Fernando Jero je te sezone bio DRUGI strelac Primere sa 21 golom, ali Antić je tokom sezone dobio otkaz, jer nije igrao dovoljno atraktivno! Verovali ili ne, u trenutku kada je otpušten, Antićev Real je bio lider na tabeli sa tri boda više od Barselone. Kasnije je Barselona prestigla Real i osvojila titulu!



Ćavi, sine, da pomerimo mi tebe 30 metara napred...











Verovatno niste znali, ali Ćavi je kao dete Barse, u svim timovima na putu do prvog tima, igrao na poziciji zadnjeg veznog. Sve dok nije došao Antić, koji je odlučio da ga pomeri malo više u sredinu. Ovo je ispričao davno našem novinaru:



"Što se Ćavija tiče, rekao sam mu 'sine, da ti kažem, ti imaš dobar šut, pregled, završni pas... hajde da te pomerimo jedno 30 metara napred da vidimo šta će da se desi'. Rekao mi je 'Mister, ali ja nikada nisam igrao na polovini protivnika'. Sledeću utakmicu, Barsa je bila prva iznad zone ispadanja, igrali smo gradski derbi sa Espanjolom, Ćavi je umesto 'četvorke', igrao 'šesticu' i to je bila njegova najbolja utakmica. Od tada, Barsa ga je do danas koristila upravo na toj poziciji."