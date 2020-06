Pet razloga zbog kojih je Juventus veliki favorit za titulu prvaka?

Italijani su spremni za nastavak sezone, ne mogu da dočekaju, za nedelju dana nastavljaju prekinutu sezonu revanšima polufinala kupa.



Optimistični mediji najavljuju da će već od jeseni biti mesta za publiku na stadionima, ali čeka na uzbudljiva završnica šampionata.



Lacio čeka svoju priliku, najbolju posle više od decenije da se bore za titulu prvaka, mada zaostaju bod za Juventusom. Javnost se bavi izgledima, Inter se nije predao, ali posle poraza od Juventusa u poslednjem meču pre prekida zbog pandemije, realno, daleko su od titule.



Ovo su pet razloga zbog kojih Juventus, iako imaju samo bod prednosti proglašavaju za velikog favorita za "skudero".



1. Juventus ima pobednički mentalitet. Oni su dosta puta bili u situaciji, protiv Napolija pre par sezona, ali i Milana kada su počeli pobednički niz da imaju malu prednost, onda dodaju gas i rivali ne mogu da prate. Taj pobednički mentalitet drugi nemaju, mada je Juve dva puta izgubio od Lacija u prvenstvu i superkupu ove sezone.



2. Lacio je izgubio osnovnu prednost na koju je računao u drugom delu sezone, da će Juve biti na sva tri fronta i da dugo sanjana Liga šampiona ima prioritet. Ovako, prvo će biti završen kup, Juventus će zatim imati deset dana odmora do finiša juna i nastavka prvenstva, a o Ligi šampiona razmišljaće u avgustu, kad Serija A bude završena.



3. Juventus ima mnogo veći izbor igrača, u situaciji u kojoj se igra po ubrzanom sistemu, to je veliki problem za Lacio. Rival ima dva tima, mnogo dužu klupu, pa bi Rimljani mogli da ostanu bez gasa kada se bude lomilo.



4. Na ovo dodajte da će biti dozvoljeno pet izmena, dakle Sari ne samo da može da kombinuje tim, on i tokom meča može da dozira igrače, da rasporedi minute, Lacio se bunio zbog ove odluke, tvrdio da pravila ne mogu da se menjaju, ali ova odluka je donesena u svim ligama, ne samo u Seriji A.







5. I na kraju, raspored, iako Lacio ima jedan meč manje protiv timova iz gornjeg doma, odnosno Juventus treba da igra sa Milanom, Atalantom, Laciom i Romom, kao i gradski derbi sa Torinom, treba reći da "L'Akvile" igraju u Torinu. Da, neće biti publike najverovatnije, ali svejedno, ipak je domaći teren prednost, Juventus je protiv Intera, bez publike odigrao jedan od najboljih mečeva u sezoni.



Inter?



Imaju meč manje, ako dobiju Sasuolo, biće na -6, imaju najbolji raspored, do kraja od težih rivala igraju sa Napolije, Romom i Atalantom, ali svejedno, teško je očekivati da se vrate u trku.



Sve ovo ukazuje, da, iako su moguća iznenađenja, Juventus ipak ostaje veliki favorit za titulu prvaka.