Do kraja je pet utakmica, 15 bodova u igri, Inter se primakao Juventusu na -6 bodova, njihovim navijačima nije teško da sanjaju, porasli su im apetiti. Nevolja je međusobni skor, čak i da stignu Juventus neće biti dovoljno, moraju da prestignu prvaka.



Jasno, mnogo je gorčine zbog prelako izgubljenih bodova u nekim mečevima kada je delovalo da su odustali, ali Konte širi optimizam, smatra da može da izvrši pritisak na bivši klub.



Ovo su navodno pet razloga zbog kojih Inter veruje u "Skudeto".



1. Ako pobede u nedelju u Rimu, doći će na -3 i pritisak na Juventus biće još jači. Jer, Juve igra protiv Lacija koji je u još goroj formi od "Bjankonera", a u svim ovim godinama dominacije i kada su bili mnogo bolji mnogo teže su dobijali Lacio kod kuće nego u Rimu.



2. Inter je u mnogo boljoj formi od Juventusa, sada ima veći izbor, eksplodirao je Aleksis Sančez, u ovom trenutku od deluje bolje i od Lukakua i Martineza, nosi tim, pa su intenzivirani pregovori sa Junajtedom da nekako ostane u Italiji, iako je ogromna plata velika prepreka.



3. Konteove ekipe običmo spremne dočekuju finiš sezone, makar one prve, videlo se to kada je vodio Juventus i Čelsi i u prvoj godini osvojio titulu, videćemo da li Inter ima više snage u nogama.











4. Sari teško može da podnese pritisak, setimo se godine kada je Napoli ispustio titulu, iako je dobio Juve u Torinu. Plus, nad njim se nadvila senka, nije dobra situacija u svlačionici što je u Juventusu retko, ali očigledno da se uvukla nesigurnost.



5. Juve ima lakši raspored posle Lacija, mada čeka Romu, ali i Inter dočekuje Napoli koji nije lako pobediti. Ipak, "Skudeto" obično osvaja odbrana, a u ovom trenutku Interova deluje mnogo bolje, jer je Juve primio osam golova u tri meča, pa je sada Interova mreža ona koja se najmanje tresla.







Naravno, sve ovo su pretpostavke i želje, ako Juventus dobije Lacio, ili Inter ne slavi u Rimu, onda samo čudo može da spreči devetu uzastopnu titulu "Bjankonera". Inter ne sme nigde da kiksne, sa druge strane, Juve ima nekoliko šansi. Mnogo toga bi moglo da bude jasnije nakon vikenda....