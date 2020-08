Pet razloga zbog kojih Inter razmišlja da otpusti Kontea!

I dalje se ne smiruje situacija oko Antonija Kontea. Posle erupcije trenera nakon kraja šampionata, odnosno meča u Bergamu, poruke su se čule do Kine gde se nalazi i predsednik Stiven Žang, sin vlasnika "Suninga".



Mediji spekulišu, dovode Alegrija u vezu sa klupom, ali i Poketina.



Pojavila se informacija da Konte ima nameru da "namesti otkaz" jer ima u vidu drugi posao gde bi mnogo lakše pobeđivao.



Ali, ako bi otpustili Kontea, Kinezi bi morali da mu isplate ogromni novac za preostale dve godine ugovora, pod ugovor je i Spaleti koji ima još jednu sezonu, pa bi to bili troškovi od 50 miliona. Jasno, ako bi Konte zaista našao odmah klub, onda bi Inter oslobodio novac.



Ovo su navodno pet razloga zbog kojih i pored svega "Suning" razmišlja da otpusti trenera.



1. Nipodaštavanje rezultata prelaznog roka, jer Konte tvrdi da je recimo on izmolio Lukakua da dođe, inače bi Belgijanac završio u Juventusu. Uz to, on i dalje odbija da koristi Eriksena jer se nije slagao sa njegovim dovođenje.



2. Ismejavanje priče oko Mesija, Kinezi su ozbiljni ako se Mesi odluči da ode i spremni da ulože 50 miliona godišnje u njegovu platu, za Suning to nije problem. "Lako ga je staviti na katedralu", komentarisao je Konte, nakon što se silueta Argentinca pojavila kao najava za meč sa Napolijem.











3. Sukob sa Ausilijem, nije problem u Maroti, već u drugim direktoru, naime, sa njim Konte ima neslaganja, jer je Ausilio navodno Kinezima rekao da ne smeju da dopuste da trener dovodi pojačanja po svojoj volji jer je imao silne greške u Juventusu.



4. Insistiranje na tome da je Juventus bolje organizovan pogađa čelnike jer se između redova može naslutiti da Konte smatra da upravo stvari van terena, odnos prema igračima i treneru, podrška Juventusu donose prednost. Čudno je da on baš to priča iako je zbog svađe sa Anjelijem jer nisu hteli da dovedu pojačanja koja je tražio, bivši kapiten i trener je napustio Juve u leto 2014.













5. I na kraju, izjava da klub nije napredovao ništa tri godine, kažu da je razbesnela vlasnika Žanga, jer je u ekipu uloženo mnogo, tim se vratio u Ligu šampiona, podignut je prihod, Inter je vratio veru navijača, ima najveći prosek po meču, plus uspeo je da eliminiše klanove odlaskom Ikardija i Naingolana.







Sve ovo Konte je jednostavno omalovažavao, svesno ili ne u svojim izjavama posle utakmice sa Atalantom, pa neće biti čudo ako dobije otkaz. Njega čeka razgovor sa Stivenom Žangom, ali ovo mu se desilo i u Čelsiju, na kraju krajeva i u Juventusu, i verovatno će biti upozoren, ali recimo u Londonu to nije pomoglo.



Ako zaista usledi poziv Juventusa, priča se da će učiniti sve da ga Inter otpusti i da se vrati pokajnički na klupu bivšeg kluba...