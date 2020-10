Pet razloga za Klopovu brigu posle šamara u Birmingemu! Buđenje ili početak košmara?

Liverpul je primio sedam golova na Vila Parku, to je izazvalo šok širom planete, ali je u pitanju samo jedan poraz, doduše blamantan za standarde kluba.



Šta se desilo?



Ovo je analiza, pet razloga zbog kojih Klop, koji i dalje deluje bezbrižno mora da se zabrine.



Prvi je činjenica da je odbrana daleko od standarda iz prošle jeseni. Van Dajk je daleko od forme, Džo Gomez nije rešenje, videlo se na Vila Parku, sa ovakvim štoperima, jasno, tim nije ni blizu onoga na šta nas je navikao.



Drugi je nepostojanje plana "B". To se Klopu često zamera, kada presing, odnosno gegenpresing na protivničkoj polovini ne radi, odnosno kada ne uspevaju da spreče dotok lopte do protivničkih napadača, u nevolji su.



Treći je golman. Valjda ne postoji vrhunski tim koji više zavisi od čuvara mreže. Alison Beker je po mnogima najbolji golman sveta, ni pre njega nisu imali rešenje, setimo se Minjolea i Karijusa, Adrijan je nevolja koja čeka da se dogodi. Klop je hteo u finišu prelaznog roka Gazanigu iz Totenhema, nije uspeo u nameri.







Četvrto je vezni red, tačnije igrači koji ne mogu da odgovore zahtevu presinga. Uzmimo za primer Nabija Keitu. Plaćen je 60 miliona, nikada nije opravdao očekivanja, a ono što je najgore, nije tip igrača za Klopa. Afrikanac nije oduzeo nijednu loptu u poslednja četiri meča. Prelazni rok nije ponudio rešenja kada su takvi igrači u pitanju, jer ni Tijago Alkantara nije baš "pitbul".



I na kraju, za ključna mesta nemaju zamene, zamislite da se povredi Van Dajk, ili da neko od vodećeg trojca bude van stroja duže vreme. Mane je slaba karika, njega ne mogu da zamene. Tačno je da su doveli Žotu, ali opet, on nije taj tip igrača.



Možda liči na traženje dlake u jajetu, ali kada 13 puta u nizu ne sačuvate mrežu, kada u ključnim utakmicama sezone, setite se Atletika, nemate drugi plan kada presing ne radi, onda je jasno da je Liverpul, iako strašan tim, ranjiv.



Videćemo hoće li poraz od Aston Vile biti poziv Klopu da nešto promeni u pristupu. On i dalje deluje bezbrižno...