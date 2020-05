Pet odluka pred Realom, ko ide, ko ostaje?

Pred Realom je nekoliko teških odluka, petorica igrača ulazi u poslednju godinu ugovora i na klubu je da ovog leta odluči da li će ih zadržati ili prodati, kako od januara ne bi pronašli novu sredinu i klub napustili bez ikakvog obeštećenja.U pitanju su kapiten Ramos, Luka Modrić, Kazemiro, Hames Rodrigez i Lukas Vaskez.Prioritet je nezamenjivi Kazemiro, kojem će biti ponuđen produžetak saradnje do leta 2023. godine i očekuje se da on stavi paraf na novu saradnju do početka naredne sezone.Što se tiče Modrića, situacije je neizvesna, Real bi mogao da mu ponudi samo jednogodišnji produžetak saradnja, ali Hrvat ima i ponude iz MLS.Ramosu će takođe biti ponuđen jednogodišnji ugovor, ali se očekuje da kapiten produži svoj ostanak na "Bernabeu" za razliku od Modrića.Hames Rodigez je na izlaznim vratima kluba, on neće dobiti novi ugovor i biće prodat ovog leta, dok će tek biti doneta odluka o Lukasu Vaskezu, u zavisnosti od poslova koje Real bude obavio ovog leta na transfer tržištu.