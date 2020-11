Pet klubova, dva giganta ne plaćaju plate u Italiji, čeka ih oduzimanje bodova?

Čak pet klubova u Seriji A suočava se sa mogućom kaznom pošto duguje fudbalerima nekoliko zaostalih plata.



Kako prenosi Gazeta delo Sport, Lacio, Napoli, Sampdorija, Đenova i Benevento nisu isplaćivali zarade igračima od avgusta i moraće to da učine do početka narednog meseca.



Ukoliko to ne urade slede ima kazne oduzimanjem bodova, što će biti jedna od većih skandala u Italiji nakon čuvenog "Kalčopolija".



Dodaje se da bi se spomenuti klubovi već suočili sa kaznom da im zbog specifične situacije oko virusa COVID-19 nije omogućeno odlaganje izvršenja obaveza do 1. decembra.



Ni ostalih klubovima osim "crne petorke" nisu u sjajnom položaju pošto Bolonja, Krotone, Inter, Parma i Roma nisu plaćali igrače od septembra.



Najbolje se drže Atalanta, Kaljari, Fiorentina, Juventus, Milan, Sasuolo, Specija, Torino, Udineze i Verona, koji duguju samo novembarsku platu.