Perišić najavio preokret?

Hrvatski fudbaler Ivan Perišić rekao je danas da je srećan što se vratio u Inter i da se nada da će u naredne dve godine sa milanskim klubom ostvariti velike rezultate.



Perišić je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Bajernu iz Minhena sa kojim je osvojio Ligu šampiona, nemačko prvenstvo i kup.



"U Bajernu sam imao neverovatnu godinu: osvojio sam tri trofeja i igrao sam u velikom timu, iako je na početku bilo dosta poteškoća. No, nakon promene trenera sve je krenulo na bolje, dok u februaru nisam povredio gležanj. Na kraju smo sve osvojili i, ukupno gledano, bila je to pozitivna godina", rekao je Perišić za klupsku televiziju, prenosi Hina.



Iako je tokom prelaznog roka bilo raznih spekulacija i pominjan je kao pojačanje Mančester junajteda, Totenhema, Evertona i Zenita, Perišić je ostao u klubu u koji je stigao u avgustu 2015. godine.



"Vratio sam se u Inter i srećan sam što sam opet ovde. Imam ugovor koji važi još dve godine i nadam se da možemo ostvariti velike rezultate zajedno", rekao je Perišić.



On je naveo da je prošle sezone gledao sve Interove utakmice pa je tako ispratio put tima do finala Lige Evropa u kojem su poraženi od Sevilje (2:3).



"Stvarno sam bio najveći navijač. Bilo je teško podneti kako je sezona završila, ali moji saigrači sz bili briljantni na putu do finala", rekao je on..



Nova sezona za Inter počinje u subotu, kad će na San Siru ugostiti Fiorentinu.



"Svi su spremni i gladni uspeha. Očekujem dobru sezonu", zaključio je Perišić.