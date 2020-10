Perez u svlačionici, ovo su svi uzroci Realove katastrofe! Već se zna, koliko je Zidanu ostalo mečeva da spasi posao?

Kako tvrdi "AS" šet utakmica je sasvim dovoljno da se vidi da je Real dotakao dno. U toj situaciji nemaju šta da se boje El Klasika, to je prilika za iskupljenje, sada kada svi očekuju poraz.



Ima dosta problema, porazi od Kadiza i Šahtjora su razotkrili slabosti. Real je uspeo juče da izgubi od rezervnog tima "Rudara" koji su bili desetkovani zbog virusa.



Zidan je na udaru, luta menja formaciju, probao je sa dva špica, pa 4-3-3. ne vredi.



Problem ostaju golovi, od odlaska Kristijana Ronalda to je hronično, on je klub ostavio na 3.4 gola, sada postižu 1.3. Plus što je još gore, izgubili su defanzivnu snagu, sada skoro da primaju gol po meču.



Većina igrača na koje je Zidan računao da će uskočiti i pojačati konkurenciju igra veoma sleba. Jović je za 200 minuta ostao bez gola. Marselo pokazuje da je gotov, Isko nije ni senka igrača kakav je bio.



Madrid je pogrešio što nisu kupovali, oni su prodali igrače za 100 miliona, vratili par njih sa pozajmice, rivali su jači, Real slabiji.



Mladi igrači u koje su se uzdali godinama da će nositi tim ne pokazuju ništa, Rodrigo je zaboravljen, o Joviću smo pričali, Militao je izgleda promašaj, a Asensio je mnogo slabiji posle povrede. Jedino Vinisijus uspeva da opravda poverenje, zamenio je Jovića i opet dao gol.







Zidan ne ume da pronađe pravu postavu, a zamera mu se što je prodao Reguljona koji bi bio od veće koristi nego Marselo, kao i Ašrafa jer je bolji desni bek od ovih koje ima u rosteru. I jasno, sada mediji pominju prodaju Rodrigeza koji je u PL pokazao da nije zaboravio da igra fudbal.



Razočaranje je Azar, plaćen je 100 miliona, plus 40 u bonusima, dao je gol u 22 meča prošle sezone, propustio je dve trećine utakmica, ove je ponovo povređen, a trebalo bi da bude zvezda tima.



Kako će reagovati Florentino Perez?







Florentino Perez je bio u svlačionici, kratko je trajalo, trominutni govor igračima i Zidanu.



Koliko je daleko Francuz od otkaza?



Najverovatnije dva meča, ako izgubi od Barselone i Menhengladbaha mogao bi sam da ode.



Podseća na situaciju kada je Real putovao u Istanbul prošle sezone, Zidan bio pred otkazom, ali su pobedili i na kraju se oporavili i uzeli titulu.



Hoće li ponoviti trik i ovog puta?