Pepa brinu penali, ali ima neverovatno rešenje?

Mančester siti se juče vraški pomučio da savlada ekipu Šefild junajteda na "Bramal lejnu", na kraju su slavili sa 1:0 , zahvaljujući novom pogotku Kuna Aguera, koji je mrežu "Blejdsa" zatresao par minuta nakon što je ušao sa klupe.Ipak, sve je moglo da bude drugačije da su fudbaleri Mančester sitija iskoristili idealnu priliku u 36. minutu da stignu do prednosti.Dobili su penal, oboren je bio Rijad Marez nakon sjajnog prodora, a odgovornost je preuzeo Gabrijel Žesus.Mladi Henderson je odbranio njegov udarac sa kreča, mada je utisak da je prevremeno izašao sa linije, ovoga puta se iz VAR sobe nisu oglasili.Novinari su po završetku susreta upitali Gvardiolu da li je zabrinut zbog još jednog neiskorišćenog jedanaesterca, istakao je da jeste i da će morati tome da se posveti, a kada su ga pitali ko bi mogao da izvodi penale ubuduće, dao je neočekivan odgovor.", izjavio je Gvardiola.Dakle, golman "Građana" bi mogao da dobije neočekivano šansu da se upiše u listu strelaca, a interesantno je da je poslednji put jedan golman izveo penal u regularnom delu susreta u "ligama petice" još 2010. godine, bio je to Hans-Jorg Bat, golman Bajerna tada nije pogodio.On je i poslednji golman koji je pogodio penal u "ligama petice", bilo je to još 2006. godine, kada je bio strelac za Leverkuzen sa kreča, protiv Frankfurta.