Pep zaključao igrače, Murinjo nikad ne bi bio sudija!

Na kraju, slavlje Totenhema, bodovi su im bili i potrebniji, ruku na srce, i pre ovog meča Siti je izgubio nadu za titulu. Gvasrdiola je posle meča priznao da je Liverpul nedostižan i da će se okrenuti drugim takmičenjima.



Ali, tako je bilo i pre utakmice. On je držao igrače sat vremena posle meča u svlačionici, ali je rekao da ih nije kritikovao, da su igrali dobro, da se jednostavno zadržao u razgovoru sa stručnim štabom oko stvari koja se ponavlja.



"Desilo se ponovo, igrali smo dobro i nismo pobedili. Isto kao protiv Junajteda. Ali, rezultat na kraju je jedino što je važno, oni su dali dva gola iz dve šanse i to je to", kaže Gvardiola.



On je ocenio da je Zinčenko napravio glup faul i da je to bio ključni moment, crveni Ukrajinca. Nije pomenuo start Sterlinga nad Alijem, kada se njegov igrač izvukao sa žutim kartonom.



Ali, tu je bio Murinjo.



"Ljudi krše pravila zarad spektakla. Bio je crveni karton za Sterlinga, pobedili smo, ali bi oni bili u velikoj nevolji da su ostali sa deset igrača u prvom delu.



"Znam da Majklu Dinu nije lako, igra je brža od bilo kog sudije. To je nezahvalan posao, ja recimo nikad ne bih bio sudija", rekao je menadžer Totenhema.



Šlag na torti je gol Stivena Bergvajna na debiju.



"Lepo je što je dao gol, ali uopšte, odigrao je dobro, uklopiće se", dodaje Portugalac, čiji je tim sada peti, četiri boda iza Čelsija...