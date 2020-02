Pep već odlučio, Siti obavešten!

U Sitiju će se boriti protiv UEFA, ali bez obzira na ishod, trenera će imati i sledeće godine. Naime, Pep Gvardiola je obavestio klub, da ako budu želeli, on namerava da ostane do kraja ugovora dakle i naredne sezone, bez obzira na ishod žalbe.



Siti je kažnjen sa dve godine neigranja u Ligi šampiona i 30 miliona evra, finansijski ovo će pogoditi klub, moraće da promene model finansiranja, pa se strahuje da će najbolji igrači biti prodati jer ne mogu da ih plaćaju.



U subotu je Gvardiola razgovarao sa igračima, tražio od njih da ostanu fokusirani, tu je Evropa pre svega i dueli sa Realom, Siti igra zaostali meč u sredu, ali to neće imati uticaja na tabelu, jer ni pobeda protiv Vest Hema ne znači, bitka za titulu je odavno izgubljena.



Sterling je prvi reagovao na trenerovu inicijativu, on je odbacio sve priče o transferu, njegov agent je rekao da je fokusiran na klub.





E sada, problem je plate, ne samo Sterlingove, već i De Brujnove i još nekoliko igrača, Pep može da ode, ima klauzulu u ugovoru da na leto napusti klub, i navodno ponudu Juventusa i PSŽ, ali kako rekosmo on hoće da ostane do kraja. Sane koji će biti prodat, Aguero i Fernandinjo imaju ugovore do kraja sledeće sezone.











Problem je jasno u tome da li igrači žele da ostanu sa smanjenim platama, ako se kazna održi, pluss hoće li biti ikakvog novca za pojačanja. Profesionalni fudbal je surov, a uz kaznu, Siti bi mogao da ostane i bez titule, ali što je najnovija vest i da bude kažnjen oduzimanjem poena zvog prevare na startu sledeće sezone.