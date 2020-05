Pep u čudu, igrač tri puta prekršio karantin za 24 časa, poziva se na loše mentalno zdravlje!

Problem za problemom, i Pepu Gvardioli je jasno, potreban mu je novi desni bek. On pokušava Kansela koji se pokazao kao promašaj da zameni za Semeda, a najveći znak pitanja je kod Kajla Vokera.



Nikome nije bilo jasno šta se dešava sa engleskim reprezentativcem, izvinio se nakon što je sa dve eskort dame pravio žurku tokom karantina, ali onda su usledili novi problemi.



Za samo 24 časa, Voker je tri puta prekršio zabranu izlaska. Otiša je na žurku u kuću svoje sestre u Roteramu u Jorkširu, a onda i u Šefild kod roditelja.



Sledećeg dana, valjda da bi se oporavio od žurke, vozio je biciklu van svog imanja.



Međutim, ono što je uslediolo je saopštenje samog igrača.



Kaže da prolazi kroz najteži period u životu, ali i da je meta medija.









"Dosta sam ćutao, ovo je lov na veštice, morao sam da odem kod sestre, koja me podržava u teškim trenucima, ali i kod roditelja koji prolaze težak period. Da li je to razlog da me provlačite kroz blato. Ova bolest, i karantin su pogoršale moje mentalno zdravlje, svako drugačije reaguje. Uništavate moj život bez ikakvog razloga", napisao je između ostalog Voker.



Uz ovo Voker je naveo da razume da je kao profesionalac pred očima javnosti, ali je rekao da mu sve teško pada. Uz to, prekršio je još jednom zabranu kada je sa komšijem Vejnom Runijem i porodicama prošetao po kraju i obližnjem golf igralištu koje nije deo njihovih poseda...