Pep siguran, hoće li ga 13. jul iznenaditi?

Mančester Siti je i dalje u trci za dva trofeja.



Premijer liga je pripala Liverpulu, ali predstoje odlučujuće utakmice u FA kupu i Ligi šampiona gde Siti ima povoljan rezultat iz prvog meča osmine finala protiv Real Madrida.



Ipak pre polufinala kupa sa Arsenalom koje se igra 18. jula, "građani" će već znati epilog svoje žalbe na odluku UEFE da Siti bude suspendovan iz evropskih takmičenja u naredne dve sezone. Uz to je bila i kazna od 30 miliona evra.



Trinaestog jula Sportski sud za arbitražu predstavlja svoju konačnu odluku. Gvardiola je uveren u dobru odluku po svoj tim.



"Čekamo. Imam dosta samopouzdanja i vere da će nam biti dozvoljeno učešće u LŠ zato što smo to pravo zaradili na terenu. Trinaestog jula znaćemo odluku, za klub, radnike, igrače, za sve je ovo prilika da nastavimo da rastemo kao klub", izjavio je stručnjak Sitija za BBC.



Po nekim engleskim medijima spekuliše se da bi kazna mogla biti prepolovljena, to jest da će Siti imati jednogodišnju suspenziju kupovine igrača i učešća u evropskim takmičenjima.



Ipak najpametnije je da se sačeka ponedeljak 13. jul, jasno da bilo koja odluka stvara novi presedan i šalje bitnu poruku u svet fudbala.