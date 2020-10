Pep saopštio tri dobre vesti, hoće li Siti konačno proigrati?

Pep Gvardiola je danas potvrdio da se trio vraća na teren.



On je uoči utakmice sa Olimpik Marsejom potvrdio da su Kevin De Brujne i Ajmerik Laport potpuno spremni, dok će Nejtan Ake uskoro moći ponovo na teren.



Ni to nije sve, jer je istakao da će Gabrijel Žezus moći da trenira sa ekipom za 7-10 dana, što je još kako važno s obzirom na novu povredu Serhija Aguera.



"Aguero će pauzirati neko vreme, u najboljem slučaju ta povreda traži dve nedelje pauze, ali je izvesnije da neće biti sa nama do mesec dana. De Brujne i Laport su spremni. Žezus se vraća pre očekivanja, a uskoro će i Ake", rekao je Gvardiola.





Očekuje se da Siti konačno proigra, najviše zbog povratka Laporta koji donosi stabilnost i sigurnost u odbrani, a ponajviše zbog De Brujnea, koji je bez dileme najbolji igrač Građana već nekoliko godina.





Siti gostuje u Marseju u sredu od 21.00.