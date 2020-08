Pep otišao bez reči, šta se desilo nakon eliminacije od Liona?

Samo tišina i šok.



Naime, kako pišu danas engleski mediji, Gvardiola nije rekao ni reč svojim igračima nakon eliminacije od Liona.



Nije ni imao priliku, tačnije, oduzeo je sebi jer nije ni otišao u svlačionicu posle gorke pilule i nakon još jednog evropskog razočaranja "Građana". Za četiri godine pod Gvardiolom, nikada nisu prošli top osam fazu, a sam Katalonac od Barselone nikada nije otišao dalje od polufinala ni sa Bajernom.



Pep je optužen da je svojim "mozganjem" odnosno mešanjem formacije otvorio Garsiji vrata pobede, a kritikovali su ga i igrači.



Zinčenko je u razgovoru za ukrajinske medije oktrio da Pep nije ni došao u svlačionicu i da nema šta ni da se kaže.



"Šta da kaže, sve je bilo jasno, želeli su više od nas pobedu, to je bilo vidljivo", rekao je Ukrajinac koji će napustiti verovatno klub.







"Da, taktika sa tri štopera uvek oduzme jednog igrača napred, nama je bio potreban neko pred golom", doveo je u pitanje šefove odluke ovaj fudbaler, koji će se verovatno pravdati da to nije rekao i da je izvučen iz konteksta.



Ali, Pep je novinarima nakon meča rekao da ide na odmor, da će se vratiti, ima ugovor još sezonu, a navodno klub mu bez obzira na neuspeh nudi produžetak.



Recimo i to da posle Akea i Ferana Toresa, Siti cilja Kulibalija i Lautara Martineza i da bi troškovi prelaznog roka u tom slučaju bili 250 miliona evra.



Mnogi tvrde da bi u velikom klubu posle uloženog novca bio smenjen na putu do svlačionice, ali u Sitiju ima podršku Begristajna, Sorijana koji su ga i doveli, ali i arapskih vlasnika.



U svakom slučaju, ovo je već stara priča, PL je na pragu, Siti je osvojio samo Liga kup, predao titulu i na sve načine probaće da vrate primat u Engleskoj, ali i da ponovo napadnu Ligu šampiona.