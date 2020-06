Pep: "NISMO spremni!"

Mančester siti se sprema za nastavak sezone, ali Pep Gvardiola ističe da njegov tim nije spreman.



"Nismo spremni da igramo jednu utakmicu. Tri dana posle utakmice, pa četiri dana posle te utakmice... Ne samo Mančester siti, niko nije spreman", rekao je Pep Gvardiola.



"Zato ću morati da menjam", najavio je on puno rotacija u narednim danima.



"Možete igrati utakmicu nakon tri nedelje odmora, ali mi smo dve nedelje proveli radeći - ništa", rekao je on.



Onda se okrenuo i na ekonomsku stranu.



"Moramo gledati i ekonomsku stranu, moramo završiti sezonu", rekao je on.



Mančester siti sezonu nastavlja sutra protiv Arsenala, utakmica se igra na "Etihadu" od 21:15.