Pep i dalje ćuti, stigla potvrda, Siti ima kandidate za novog trenera!

U Sitiju čekaju, ali odgovora nema.



Pep Gvardiola će u junu biti slobodan, nije potpisao novi ugovor iako je ponuda na stolu. Poslednji put kada se oglašavao prošle godine rekao je da treba da zasluži novi ugovor. Ako je suditi po ishodu prošle sezone, onda nije to uspeo, ali svejedno, klub bi da produži saradnju još tri godine. Pitanje je međutim da li je Pepu posle pet sezona potreban odmor ili ima ambiciju da dođe u novi klub.



Ranije je pominjan Juventus, zatim odmor pa neka reprezentacija, ono što je jasno rekao više puta da se neće vratiti u Barselonu, niti ikada trenirati neki drugi španski klub.



Ali, šta će učiniti Siti. Navodno su u klubu razgovarali na najvišem nivou, pokušavaće da ubede Gvardiolu, ali su spremili plan "B".



Naime, samo dva trenera su u igri.









Jedan je Julijan Nagelsman, sjajni mladi kouč Lajpciga. On je po odlasku iz Hofenhajma odbio Bajern, smatra da je još rano, pitanje je da li bi prihvatio ponudu Sitija.



Drugi je iskusniji, Maurisio Poketino. Argentinac je i dalje bez posla, pojavljivale su se informacije o svim velikim klubovima, njegova želja je povratak u Englesku, sada se kaje što nije prihvatio Arsenal, nakon otkaza u Totenhemu.



Njega pominju i kao prvog kandidata za posao u Mančester Junajtedu, ako Solskjer izgubi posao, ali čini se da bi Poketino radije, zbog situacije u klubu, ali i sredstava koja će imati na raspolaganju prihvatio klupu "Građana".









Koliko će Siti čekati Pepa. Oni jasno izbegavaju da mu daju rok do koga treba da se izjasni, ali je sigurno da će do marta zahtevati odgovor. Razlog je jasan, žele da budu prvi u redu za novog trenera, jer niko neće čekati. Ako, Nagelsman odbije, a Poketino ranije ode u Junajted, Begristajn i Sorijano neće imati rešenje.



Jasno, uvek se može naći trenere, ali klub brižljivo planira, ostali iz raznih razloga pogotovo neka velika imena ne zadovoljavaju kriterijume i ne mogu da budu rešenje na duži period, što je cilj.



Da je Arteta ostao, dileme ne bi bilo, ali on je prihvatio ponudu Arsenala, pa sada Pep nema logičnog naslednika, ako odluči da ode...