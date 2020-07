Pep i Arteta - Divna priča, prijatelji do groba, rivali ponekad!

Priča o njima dvojici počinje jasno u mlađim danima u vreme kada su igrali za Barselonu. Za razliku od Gvardiole, Arteta koji je mlađi od prijatelja nikada nije uspeo da se dokopa prvog tima, ali je ovaj Baskijac zaobilaznim putem, pred Francuske, Škotske, Evertona i na kraju Arsenala gde je nosio kapitensku traku uspeo da napravi odličnu karijeru.



Uvek su ostali u kontaktu, pomoglo je i što je prvi komšija Artete u Londonu bio Pepov brat i menadžer Pere, pa su se ponekad viđali u engleskoj prestonici.



Kada je Gvardilola napustio Barselonu i posle godinu dana američkog egzila stigao u Bajern, bio je u intezivnijem kontaktu sa još uvek aktivnim Artetom. U pričama o fudbalu, rodilo se zajedničko razumevanje i sličan pogled na igru, a zanimljivo da je dogovor o saradnji pao još pre nego što je Pep napustio Minhen.



Naime, Bajern i Arsenal su igrali u Ligi šampiona, u druženju posle meča, Gvardiola je starom prijatelju rekao da bi voleo da rade zajedno, ako ikada dođe u PL.















Desilo se pre nego što je bilo ko očekivao. Naime, posle tri godine je Gvardiola Bavarsku zamenio za ostrvo, a u leto 2016. Arteta je završio karijeru.



„Jasno, odmah sam ga zvao i pitao gde da pošaljem CV“, smeje se trener Arsenala. On je imao problem zbog obećanja datog ženi, glumici Loreni Bernal da će se preseliti u Holivud, kako bi probala da oživi karijeru. Ona je igrala u „CSI Majami“, poznatoj seriji o forenzičarima, ali je posle rođenja sina Gabrijela, pauzirala.







Došla su još dva deteta, Arteta je nekako ubedio ženu da ostanu u Engleskoj i pridružio se prijatelju. Dobio je veoma specifičan zadatak, da radi sa igračima „jedan na jedan“, ne samo na terenu, jer Gvardiola, iako perfekcionista nije imao vremena da se svakome posveti ponaosob.







On je bio impresioniran prvim Pepovim danom u Sitiju kada je u 15 minuta igračima na početku objasnio svoju viziju fudbala i radnu etiku. Balkanski fudbaleri danas pričaju, da je posle Pelegrtinija to izgledalo kao da su se našli u 2030. godini, kao posada svemirskog broda. Sve se promenilo, organizacija, ne samo tima, već i kluba je podignuta na mnogo veći nivo, tako je rođen današnji Mančester Siti.











Ali, vratimo se Arteti. On je zanimljivo vodio Mančester Siti protiv svog sadašnjeg kluba Arsenala. Naime, jednog dana tokom prve sezone, Pep ga je pozvao u kancelariju i rekao da će on izabrati i voditi tim sa klupe i da je već sposoban za takve stvari.



Bio je to praktično početak dva meseca posle završetka fudbalske karijere, Arteta se suočio sa svojim Arsenalom, kao trener. Izložio je plan Gvardioli koji je od njega tražio da preuzme odgovornost, ali ga je ohrabrio i rekao da mu se plan sviđa.



Te nedelje, igrači su bili začuđeni, praktično početnik, Arteta je bio menadžer, Pep se nije mešao.



„Bila je to logična odluka, prvo, radio je sa Vengerom, bio kapiten ekipe, tek izašao iz kopački, jasno da je bolje znao Arsenal od mene. Da mu nisam verovao ne bih ga ni zvao da radimo zajedno“, objasnio je Gvardiola.



Arteta se dobro seća tog meča.













„Rezultat je bio 2:1 za nas, Sterling je dao gol za pobedu“, priča Arteta koji je nakon toga bio ohrabrivan od Gvardiole da čita igru, jer Pep u svojoj knjizi kaže da njegov prijatelj ima sjajan analitički um i često vidi stvari koje drugima promiču.





Pričalo se da je posle odlaska u Arsenal došlo do udaljavanja dvojice prijatelja. To međutim nije tačno, ono što je istina je da su u Sitiju bili ljuti, jer Arteta nije želeo da sačeka kraj ove sezone, već je otišao, na prvi poziv Arsenala. Pričalo se da je on projektovan da zameni Pepa 2021. ali nije hteo da čeka, plus, on je bez obzira na sve „Guner“.



Iako se na ne baš dobar način rastao sa „Građanima“, prijateljstvo je opstalo, Arteta i Gvardiola su veoma bliski, često se čuju, mada manje pričaju o fudbalu.



„Imali smo mnogo sjajnih trenutaka, i kada sam bio klinac, mnogo sam naučio od njega, o životu, takođe bila je privilegija raditi sa njim na početku trenerske karijere“, objasnio je menadžer Arsenala.



Priča se da se Arteta rasplakao kada je za Božić otišao iz Sitija posle tri sjajne godine, igrači su ga veoma voleli, posebno Sterling koji je eksplodirao radeći individualno sa Baskijcem.







U junu u prvenstvu, na žalost, aplauz sa tribina je izostao. „Guneri“ su bili neporaženi u 2020. do gostovanja na „Etihadu“, Sterling je načeo čoveka kome duguje u nadoknadi prvog dela, posle je Luiz dobio crveni, De Brajne je sve rešio sa penala posle pedesetak minuta, a Foden je u nadoknadi postavio konačnih 3:0, previsoko, ali i lekcija, Siti je ipak mnogo bolji tim.

















Arteta je, recimo i to, u vreme kada je završavao karijeru imao i ponudu da ostane u Arsenalu i čeka da nasledi Vengera, ili da se priključi Poketinu u Totenhemu, izabrao je najbolje.



On nije prosto Pepova kopija, Arsenal igra drugačije, ali je po mentalitetu sličan mentoru. Gradi jak odnos sa igračima, ali ne prašta i nikada nije ustuknuo, to je pokazala situacija sa Genduzijem koga je eliminisao nakon ponašanja na treningu, ali i izrugivanja fudbalerima Brajtona.



Inače, polufinale se igra na neutralnom terenu, na Vembliju u subotu, u drugom polufinalu dan kasnije videćemo klasik iz prošle decenije Čelsi protiv Junajteda. Arsenal je nekako u Vengerovim poznim godinama bio specijalista za kup, ali Siti drži trofej, zanimljivo prošle sezone su ga prvi put osvojili od 2010. godine.