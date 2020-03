Pep gospodski čestitao Liverpulu, a tu je i jedno još veće priznanje!

Nakon osvojenog trećeg uzastopnog Liga kupa, Mančester Siti se okreće FA kupu i takođe želi da odbrani trofej.



Pep Gvardiola je uoči sutrašnje utakmice sa Šefild Venzdejom u petoj rundi FA kupa, čestitao Liverpulu na zasluženo osvojenoj tituli.



"Prvenstvo je završeno i Liverpul je zaslužio titulu. Nakon svih utakmica, prednosti koji su stekli i na koji način, apsolutno su zasluženo šampioni. Naravno da bih voleo da smo bliži Liverpulu na tabeli, ali sada nam je jedini preostali cilj da završimo kao drugi na tabeli i da se borimo za trofeje u Ligi šampiona i FA kupu", rekao je Pep.



Katalonac nije zadovoljan samo osvajanjem Liga kupa i smatra da je Siti promenio mentalitet i da je postao veliki klub.



"U velikim klubovima u kojima sam radio, kada osvojiš trofej, istuširaš se i već si spreman da razmišljaš o sledećem. Lepo je što smo osvojili tri Liga kupa, ali već sutra nas čeka važan meč i to u takmičenju koje je u Engleskoj veoma značajno", ističe Pep.



Zanimljivo je i to da je Gvardiola priznao da je najvažnija titula Sitija u Premijer ligi, jedna koju nije osvojio on.



"Titula koju je doneo Roberto Manćini je najvažnija u istoriji Mančester Sitija, zato što je ona promenila mentalitet kluba. Sve titule koje su osvojene nakon te, došle su tim putem", zaključio je Gvardiola.