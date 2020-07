Pelegrini pravi evropski Betis

Pelegrini je danas zvanično predstavljen kao novi trener Betisa, nakon što je potpisao trogodišnji ugovor.



"Ovo je ekipa koja se mora boriti za evropska takmičenja. Moj glavni cilj će biti da pomognem klubu da napravi taj korak i i postigne bolje rezultate na terenu", rekao je Pelegrini.



Pelegrini je pomogao Viljarealu da stigne do polufinala Lige šampiona 2006. godine, a 2008. godine taj klub bio je drugi u španskom prvenstvu.



"Da su mi pre dolaska u Viljareal rekli da ćemo igrati u polufinalu i četvrtfinalu Lige šampiona ili da ćemo završiti na drugom mestu u La Ligi, ljudi bi rekli da je to ludost", rekao je 66-godišnji Pelegrini.



Betis je poslednji put igrao u Ligi šampiona 2005/06, a u Ligi Evrope 2013/14. i 2018/19.



Pelegrini je rekao da se nada da će sa Betisom postići isti uspeh koji je imao sa svojim prethodnim klubovima u Španiji.



"Uveren sam da Betis ima kvalitetan sastav i da može postići sjajne stvari. Pokušaću da pomognem svojim iskustvom kako bih izvukao maksimum iz tima", rekao je Pelegrini.









Pelegrini je u sezoni 2009/2010 radio je u Real Madridu i osvojio do tada rekordnih 96 bodova u sezoni u klupskoj istoriji u Primeri, ali nije uspeo da osvoji titulu, pa je dobio otkaz. Barselona je osvojila titulu sa 99 bodova.



Posle toga je tri godine proveo u Malagi, sa kojom je stigao i do četvrtfinala Lige šampiona, a 2013. godine preuzeo je Mančester siti sa kojim je osvojio Premijer ligu 2014. godine i dva Liga kupa.



On je 2016. godine preuzeo kineski Hebej, a poslednji posao imao je u Vest Hemu, gde je dobio otkaz prošlog decembra zbog loših rezultata.



Betis je trenutno na 13. mestu na tabeli Primere.