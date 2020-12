Peđa Mijatović digao glas protiv plana najmoćnijih!

Da najveći i najmoćniji evropski klubovi uveliko planiraju formiranje zatvorenog evropskog takmičenja pod radnim nazivom ''Evropska Superliga'' odavno nije nikakva tajna.

Koliko god ima onih koji se ne slažu sa ovim planom, nema sumnje da će najmoćniji klubovi istrajati u onome što su namerili, a u narednih par godina videćemo na šta će sve to da izađe.

Jedan od onih koji su protiv formiranja zatvorenog evropskog takmičenja je i Predrag Mijatović, bez obzira što bi i njegov Real igrao u toj Superligi.



"Da li bi to uništilo fudbal? Mislim da bi", rekao je Mijatović u razgovoru za španski radio ''Kadena Ser'' i nastavio:



"Ne sme da se dozvoli da 20 velikih klubova uništi hiljade manjih. Voleo bih da vidim šta bi se dogodilo ukoliko, recimo, dođe do glasanja i kada treba podići ruku. Kada dođe momenat istine, često dođe do predomišljanja u velikim odlukama. Mislim da ovakav projekat ne može da se ostvari bez odobrenja UEFA", rekao je Mijatović.

-