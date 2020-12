Pažnja, Ibra priznao legendu kao boljeg igrača od sebe!

Zlatan Ibrahimović je propustio devet mečeva zaredom zbog povrede. Nema sumnje da Pioli i saigrači jedva čekaju povratak Šveđanina, međutim "rosoneri" su odlični i bez Ibrakadabre.



39-godišnji napadač je za medije otkrio svoj tim iz snova, tim u kojem za Šveđanina ima mesta tek pored aut-linije.



"Biram one koji su mi dali, naučili nešto. Bufon je golman, igrao sam sa njim u Juventusom. To je bio poseban tim, moj prvi top klub. Bio sam mlad, svi su tretirali kao što se je sada ponašam prema mlađim igračima u Milanu. Dosta toga su me naučili. Maksvel je levi bek, on mi je prijatelj. Nesta i Kanavaro u centru odbrane. Fabio je bio lud, vozio me je po Napulju na skuteru. Bio sam mlad, bez iskustva. Majkon na desnom beku. Kada je došao u Inter, niko ga nije smatrao toliko jakim kao što je postao posle. Onda Nedved, broj jedan. Napravio me boljom osobom, više nego iko drugi. Kada sam ga video shvatio sam da ne radim dovoljno. Uvek je bio na treningu, bio je mašina"











"Biram Ćavija i Vijeru. Dva šampiona. Tim Barselone je bio mnogo jak. Prva šest meseca su bila neverovatna, a onda sam se posvađao sa trenerom. Da stavim neko sa kim nisam igrao? U napadu je lako. Zidan kao ofanzivni vezni, Ronaldo je fenomen, moj idol. I Dijego Maradona, najbolji ikada, Da, bolji je i od mene. Mogao bih da budem trener tog tima, možda jednog dana i postanem trener", izjavio je Zlatan.