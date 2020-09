Paunović nije mogao da zamisli bolji početak, odmah pojačanje iz Mančestera!

Veljko Paunović je danas i zvanično počeo svoj posao u Redingu, ali to nije sve. Engleski drugoligaš potvrdio je danas da će Paunovićev prvi pomoćnik biti nekadašnji as Mančester Junajteda - Kvinton Forčun.

On je od 2012. do 2019. godine radio kao trener u akademiji Mančester Junajteda i sada stiže kao veliko pojačanje za stručni štab Veljka Paunovića.

Paunović je danas u društvu svog prvog pomoćnika vodio prvi trening, a u nastavku možete videti kako je to izgledalo.





Svetski šampion sa Orlićima iz 2015. godine, nakon četiri godine u Čikagu, konačno se vratio u Evropu, i to ni manje ni više u "najtežu" ligu, iz koje svi mogu da ispadnu i u kojoj svi mogu do baraža za Premijer ligu.



Upravo je povratak u elitu ono o čemu u Redingu odavno maštaju, odnosno od sezone 2012/13 kada su poslednji put igrali u Premijer ligi.



Ipak, tako nešto biće izuzetno teško ako uzmemo u obzir da je Reding prošle sezone završio na 14. poziciji, a pre toga dva puta jedva uspeo da opstane u Čempionšipu.



Sve u svemu, želimo Veljku Paunoviću uspešan rad i da uspe ono što je ne tako davno i Slaviša Jokanović sa Fulamom.



Paunović debituje u Čempionšipu u subotu od 16.00 na vrućem gostovanju Derbiju.



