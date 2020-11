Parker otkrio iz prve ruke kakvog Mitrovića je zatekao po povratku iz Srbije

Menadžer Fulama Skot Parker rekao je da se Aleksandar Mitrović prilično neraspoložen vratio sa obaveza u reprezentaciji Srbije zbog promašenog odlučujućeg penala protiv Škotske.



Dugo će proganjati neiskorišćen jedanaesterac napadača Fulama u istorijskoj šansi koja se ukazala Srbiji za plasman da dugo iščekivano Evropsko prvenstvo.



Stanje napadača se ni nedelju dana kasnije nije promenilo uprkos ubedljivoj pobedi protiv Rusije u poslednjem kolu Lige nacija.



"Normalno je što se Mitrović vratio u klub razočaran, jer se Srbije nije plasirala na EP, a na sve to još je on promašio penal. Ali, on je jaka osoba. Kada ste napadač, onda morate da imate u sebi tu crtu da se hvatate za loptu kada su penali. Tanka je linija između uspeha i neuspeha, ali je najbitnije kako se ljudi kasnije pomire s tim" - rekao je Parker.



Dodao je da nema ni najmanju dilemu da će bivši napadač Partizana do vikenda biti u potpunom fokusu na klupske obaveze.



"Problem svakog napadača je u tome što se sve gleda kroz golove. Smatram, naprotiv, da su njegove poslednje dve utakmice, gledajući kroz prizmu radne etike i svega što je radio za tim, bile izuzetne. Mislim da bi se i Mitrović složio sa mnom oko ovog stava, ali svejedno, znam da će učiniti sve da se što pre vrati golovima" - rekao je Parker.



Srpskom napadaču ne ide ni na klupskom planu pošto je poslednji gol postigao još pre više od dva meseca.



Priliku da prekine lošu seriju imaće u nedelju kada u London stiže ekipa posrnulog Evertona.