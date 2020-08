Paratići otkrio detalje Sarijevog otkaza, zbog čega je Juventus izabrao Pirla?

Nakon poraza od Liona, Mauricio Sari je dobio otkaz u Juventusu, a njega je na iznenađenje mnogih nasledio Andrea Pirlo bez pređašnjeg iskustva kao trener.



Direktor kluba Fabio Paratići otkrio je u razgovoru sa Skaj sport da odluka o oktazu Sariju nije doneta preko noći, već nakon dugog razmišljanja.



"Odluku smo doneli nakon procene koja je bila i pre Liona. Već smo rekli, jedna utakmica ne odlučuje sudbinu našeg trenera, procenjujemo na osnovu cele sezone. Mnogo je situacija bilo nakon kojih smo razmišljali o otkazu, čak i nakon osvojenog Skudeta, pa smo se zato i odlučili za ovakav potez", kazao je Paratići.



Funkcioner "bjankonera" istakao je da izbor Andree Pirla ne treba da čudi.



"Dolazak Andree Pirla je sasvim prirodan, u stilu Juventusa, jer je on koliko 'juče' igrao za nas i sve vreme bio u kontaktu sa nama. Verujemo da ga čekaju velike stvari, bio je veliki kao igra, a smatramo da isto može biti i kao trener.



On nam je sa velikim entuzijazmom objašnjavao kakav fudbal želi da igra, ličnost je ponekad mnogo bitnija nego profesionalni aspekt, a mi nismo imali dileme oko toga kakva je Andrea osoba", kazao je on.



Govorio je Paratići i o glasinama da bi mogao da prođe kao Mauricio Sari.



"To je smešno, Andrea Anjeli me je branio prošle večeri, a sada navodno traži moju smenu, To nije istina, on podržava ne samo moj, već i rad ostalih ljudi u klubu", rekao je Paratići.