Pao prvi, uskoro još jedan potpis u Čelsiju

Brazilac Vilijan je pristao da potpiše kratkoročni ugovor sa Čelsijem, do kraja ove sezone, a očekuje se da za njim isto učini i Pedro Rodrigez.



Spekulisalo se da će Vilijan i Pedro otići čim im isteknu ugovori 30. juna, ali su ofanzvci ipak pristali da ostanu do 30. avgusta.



Čelsi ima još važnih izazova do kraja sezone, da obezbedi plasman u Ligu šampiona, ali i da pokuša da osvoji FA kup, dok u Ligi šampiona ima preveliki zaostatak za Bajernom (0:3).



Očekuje se i Vilijan i Pedro po isteku kratkoročnih ugovora napuste Čelsi. Vilijana povezuju sa nekoliko klubova u Premijer ligi - Totenhemom, Arsenalom i Junajtedom, dok je Pedro bio u intenzivnim pregovorima sa Romom.



Podsetimo, umesto njih je Čelsi već doveo Hakima Zijeha i Tima Vernera, dok se očekuje još jedna bomba na Stamford Bridžu u ovom prelaznom roku.