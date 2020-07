Pao potpis na Enfildu, ide na Jokanov račun!

Jedan od najtalentovanijih mladih igrača Engleske, Harvi Eliot, potpisao je danas prvi profesionalni ugovor sa Liverpulom.



Eliot je rođen 2003. godine, a dozvolu da potpiše profesionalni ugovor mogao je da dobije tek kada napuni 17.



Eliot je u mlađe kategorije Liverpula stigao prošlog leta iz Fulama, u kom ga je prepoznao i pogurao Slaviša Jokanović.



Godinu dana kasnije, Eliot iza sebe ima osam nastupa za prvi tim Liverpula, a danas je dobio i prvi profesionalni ugovor.



"Od kako sam stigao na Enfild, proživljavam najlepšu avanturu u životu. Prvi profesionalni ugovor sa jednim ovakvim klubom je ostvarenje sna za mene i moju porodicu", rekao je Eliot.



On bi mogao da se za ovo zahvali i našem Jokanoviću, pošto kao što smo pomenuli, na najvećoj sceni je debitovao kod srpskog stručnjaka.



U sezoni 2018/19, odigrao je tri utakmice za Fulam što je bilo dovoljno da Liverpul prepozna njegov talenat i kao 16-godišnjaka ga dovede na Enfild.

"I'm excited to see what the future holds and I'm just excited to give everything to the club and the fans." ❤️ pic.twitter.com/AjXlY0fcyu