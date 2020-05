Valensija je odlučila da zadrži Alesandra Florencija na pozajmici, saopšteno je danas.



Florencijev ugovor o pozajmici iz Rome ističe 30. juna, ali će on produžiti saradnju sa "Slepimi miševima", ali nije poznato do kada.



Korijere dela Sera piše da su se Valensija i Roma dogovorili oko produžetka pozajmice, ali da će nakon zvanične odluke FIFA o produžetku roka za pozajmljene igrače, utanačiti do kada bivši kapiten ostaje na Mestalji.



Do tada će Valensija nastavljati da plaća 70% od tri miliona evra, koliko je zarađivao u Romi.