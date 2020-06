Panika zbog Sitija, petoplasirani tim će gristi nokte, UEFA bi mogla da ima noćne more! Kakav je rasplet?

Za četiri dana počinje saslušanje Mančester Sitija pred arbitražom u Lozani. Naime, od 8. do 10. juna njihov advokatski "drim-tim" će probati da ubedi sudije da je odluka UEFA pogrešna i da obori dvogodišnju suspenziju iz evrokupova zbog kršenja pravila FFP.



Siti je kažnjen izbacivanjem na dve godine plus 30 miliona evra zbog kršenja pravila, pumpanja komercijalnih ugovora, ali veruju da će promeniti odluku.



Mnogi smatraju da će Arbitraža naći neki kompromis da prepolovi kaznu, ali ni to nije dovoljno Sitiju.



Ono što je problem je što će se na presudu čekati verovatno do početka avgusta. To stvar problem, ali ne toliko UEFA, već petoplasiranom klubu PL. Jer, tada će se već znati ko čeka da Sitiju ostane suspenzija, kako bi znao hoće li u Evropu kao peti.



Na tom mestu je Junajted, a ulaganja nekih klubova, recimo ako se Totenhem dokopa te pozicije bi mogla da zavise od toga u kome će talmičenju igrati.







Ono što bi moglo da se desi je da Siti postane prvak Evrope, što bi tek bio skandal. U tom slučaju, dolazi do novog problema, za UEFA bi bilo vrlo neprijatno da šampion naredne godine ne brani titulu. Siti je inače dobio Real u prvom meču u Madridu, blizu je četvrtfinala. UEFA će doneti odluku o formatu završnice Lige šampiona 17. juna, za sada je najverovatnija opcija da se odigra top 8 u jednom gradu, to bi mogao u ovom trenutku da bude Lisabon.



Inače, grupna faza takmičenja u novoj sezoni ne bi trebalo da počne pre druge nedelje oktobra.