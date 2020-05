Panika u Italiji - Jedan zaraženi dovoljan za potpuni prekid?!

Ministarstvo zdravlja Italije potvrdilo je danas da će bez sumnje prekinuti takmičenje u Seriji A, ako bilo koji član nekog fudbalskog kluba bude zaražen koronavirusom.







Ministarstvo zdravlja i Naučni komitet vratili su medicinski protokol Fudbalskom savezu Italije i upozorili da on mora da bude promenjen pre nego što se dozvoli ekipama da zajedno treniraju od ponedeljka, kako je planirano.



Najvažnija izmena je da će cela ekipa morati da ide u karantin na 15 dana ako neki fudbaler, član stručnog štaba ili neko ko radi uz ekipu, bude pozitivan na koronavirus.



Modeli medicinskih protokola nemačke lige ili Premijer lige to ne preporučuju, već samo da se izoluje zaražena osoba, a Fudbalski savez Italije želi da se to primenjuje i u Seriji A.



"Bez sumnje, ako neko u klubu bude pozitivan na koronavirus, sve se zaustavlja. Automatski se ide u karantin i cela sezona se prekida. Ako ne prekinete, virus će vas prekinuti. Ljubav prema fudbalu znači da brinete o ljudima koji u njemu rade", rekla je podsekretarka Ministarstva zdravlja Sandra Campa za napuljski radio.



"Jedini razlog zbog kojeg uopšte pričamo o nastavku Serije A je ekonomski uticaj", dodala je ona.









Takmičenje u Seriji B najverovatnije se neće nastaviti pošto klubovi, za razliku od prvoligaških, nemaju dovoljno novca da prate opsežni protokol.



"Odluka je na ministru sporta Vinčencu Spadafori. Prema onome što znam, uzeo je još jednu nedelju da proceni ne samo Seriju B, već i ostale ekipne sportove" navela je podsekretarka Ministarstva zdravlja.