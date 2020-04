Pandemija paralisala sport, ali ne u potpunosti!

Košarka







Dakle, beloruska liga se igra, ali to nije sve.Aktivni su i šampionati u Nikaragvi, Burundiju, Tadžikistanu, uskoro i u Turkmenistanu. Jedina aktivna liga na svetu je tajvanska.Ona se igra po principu koji je postao interesantan i NBA ligi, svi mečevi igraju se u jednoj dvorani, kojoj pristup pored igrača i stručnih štabova imaju još samo sudije, ljudi sa zapisničkog stola, novinari i operateri kamera (svi nose maske). Svi su naravno bili podvrgnuti i testiranju na COVID 19.Ipak, košarkaš Banke Tajvana Met Džouns ističe da igranje pred praznim tribinama nema poentu.", izjavio je Džouns.Igra se u Belorusiji i Rusiji, ali igrači koji učestvuju na ov turnirima Pro serije su na četvorocifrenim mestima ATP liste. U pitanju su igrači poput Artema Sinitsjima i Nikite Starkova, za koje znamo da nista ni čuli.U Belorusiji se, naravno, igra normalno, dok se igra i u Rusiji, samo u kraćem formatu.Sjedinjene Države su žestoko pogođene koronavirusom, ali Autlo (Outlaw) tura se igra, poslednji turnir održan je u Arizoni, a golfere je predvodio Kajl Sleteri, 928. na svetskoj listi amatera (World Amateur Golf).Jedini sport u kojem i dalje učestvuju najbolji pojedinci, igraju se turniri "Icon of Darts" i "Night at the Darts".Igrači igraju od svojih kuća, a učestvuju i legende pikada poput Rejmonda van Barnevelda i Skota Mičela.