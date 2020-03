Luis Suarez ima ne naročito dobru reputaciju u svetu fudbala gde važi za vrlo temperamentnog, ali i prgavog igrača.Sada je u teškim trenucima po čitav svet zbog pandemije Korona virusa pokazao svoje drugo lice.Suarez je na sebe preuzeo brigu o potrebama 500 porodica u Urugvaju za vreme pandemije.Mnoga deca dobijaju važan obrok u svojim školama, ali kako su one zatvorene, porodice su osuđene na to da se same snalaze."To je najmanje što mogu da uradim za Urugvaj, a ljudima bih poručio da ostanu kod kuće", istakao je napadač Barselone.