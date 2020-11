"Panceri" bolji od Čeha, "Lale" i "Furija" miroljubivo, a pravo pitanje je zašto su Portugalci igrali ovakvu utakmicu!

Reprezentacija Nemačke je uspela da savlada Češku sa 1:0 u duelu u kom je Joakim Lev pružio šansu pojedinim igračima koji nisu previše igrali za nacionalni tim.Jedini gol na meču videli smo već u 13. minutu kada je Maks sa leve strane odlično uposlio Valdšmita koji je sa pet metara poslao loptu u mrežu. Nemci nešto bolji, ali imali su i gosti svoje šanse pre svega preko Vidre, ali promene rezultata od 13. minuta nije bilo.U velikom derbiju Holandije i Španije pobednika nije bilo, 1:1.Španija je bila nešto bolji rival, napadala, i povela preko Kanalesa već u 19. minutu. Morata je odigrao odlično do Kanalesa koji je levicom poslao loptu po zemlji u dalji ugao za 0:1. Ipak, domaći stižu do izjednačenja u 47. minutu, Vijndal je centrirao, veliki broj igrača je pao u kaznenom prostoru u borbi da dođe do lopte, da bi na drugoj stativi stajao Van de Bek koji pogađa za konačnih 1:1