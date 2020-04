Palo prvo pojačanje! Arsenal dobio trku, ko su sledeće Artetine mete?

Izgleda da je Arsenal završio prvo pojačanje za novu sezonu. Prema informacijama engleskih medija, dogovorili su transfer Kurzave iz Pari Sen Žermena.



Ovaj 27-godišnji levi bek će potpisati petogodišnji ugovor sa "Gunerima", pominjan je kao pojačanje Barselone i Juventusa, ali tamo ne bi bio standardan, kao ni u Pari Sen Žermenu gde Bernat ima prednost.



On će se u Arsenalu, za mesto u timu boriti sa oporavljenim Tirnijem, što znači da je Sead Kolašinac prekobrojan i da je na prodaju narednog leta.



To neće biti jedino pojačanje, pregovaraju oko štopera Aksela Disasija iz Remsa, a traže i napadača ako ode Obamejang što je izvesno. Artetina želja je Luka Jović, ali Real ne pristaje na trampu niti da pusti Srbina pa će morati da potraže drugo rešenje.



Klub razmišlja da menja Obamejanga za Dembelea, ako Barselona pristane, veruju da bi Francuz bio sjajno pojačanje, a prate i Karlosa Solera iz Valensije, mada je to teška meta.











Najviše novca bi ipak mogli da ulože u Partija iz Atletika, oko 50 miliona evra, ali tu će se suočiti sa žestokom konkurencijom. Klub neće imati baš veliki transfer budžet, daleko su od Lige šampiona, a pretrpeće i gubitke, jasno, ako šampionat bude nastavljen pred praznim tribinama.