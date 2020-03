Pale maske, istina izašla na videlo, Mesi, ne zaslužuju te...

Katalonski mediji, vodeći poput Sporta i Mundo Deportiva često su najveći protivnici svlačionice Barselone.



Nedavno je na videlo izašlo da je predsednik Hosep Marija Bartomeu plaćao razne agencije da pišu negativno o svima koji su protiv rada uprave Barse, pa tu nisu bili pošteđeni ni igrači, a nešto slično je i sa vodećim katalonskim medijima.



Tako su prethodnih dana vodili prljavu kampanju protiv igrača Barselone kako su jedini kolektiv u klubu koji nije pristao na smanjenje plata, kao što su košarkaši, rukometaši...



To je očigledno razljutilo Mesija i drugove, koji su svi do jednog šerovali saopštenje sa Leom u potpisu, na svojim profilima na društvenim mrežama.



Očigledno je da je svlačionica ponovo ljuta zbog "orekstriranih" novinarskih natpisa, i baš večeras, istog dana, pojavljuju se intervjui sa Bartomeuom za, pogađate, Sport i Mundo Deportivo...



"Kada je predloženo smanjenje plata od 70%, Mesi je bio prvi koji je podržao ideju i prvi je rekao da mi to moramo da učinimo. Ideja o odricanju novca je došla direktno od kapitena Mesija, potom Buskeca, Pikea i Roberta, i to odlično pokazuje njihovu privrženost klubu", rekao je Bartomeu.







Zašto je ovo "problem"?



Danima naizmenično Sport i MD smenjuju lažne natpise o igračima koji su prikazani kao loši momci koji ne pristaju na smanjenje plate. Bartomeu se nijednog trenutka nije oglasio, dok nije Mesi ljutito reagovao postom na Instagramu.



Isto je uradio i kada je Erik Abidal dao "sumnjiv" intervju za Sport u kom je indirektno optužio igrače da su "bušili" Valverdea...



Nažalost, problemi unutar Barselone i dalje su tu, a treba istaći i da su danas momentalno na mrežama uz tim stali i bivši kapiteni Ćavi i Karles Pujol, baš oni koji su odbili da sarađuju sa trenutnom upravom.





Igrači ne mogu da odbiju da igraju za svoj klub, naročito kapiteni i naročito Leo Mesi, kome je Barselona sve i on je Barsi sve, ali, izgleda da je ovo jedini način da izađe na crtu protiv uprave koja radi na štetu kluba već godinama unazad...