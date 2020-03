Pala odluka, evo šta će biti sa Serijom A! Kakav udarac za Juve!

Izgleda da Italija povlači ključni potez, Serija A biće odložena za gotovo mesec dana.



Naime, trebalo bi da dođe do sednice Lege Kalćo i to sutra, ali raspoloženje je takvo da će šampionat biti prekinut do početka aprila.



Naime, u ovom trenutku jasno je da je fudbal u drugom planu, da ni igranje pred praznim tribinama nije rešenje, Vlada insistira da sve aktivnosti budu odložene.



Zbog toga će se igrati još večeras, duel Sasuola i Breše, a sutra treba očekivati da se stvari razjasne.



Dakle, neće biti fudbala u šampionatu i kupu, a što se tiče duela italijanskih klubova u Evropi, odluka će biti ostavljena UEFA.



Dakle, dueli između Intera i Hetafea, Juventusa i Liona naredne nedelje bi mogli, ili da se igraju pred praznim tribinama, ili da budu odigrani negde drugde, tačnije da UEFA odredi gde bi recimo revanš Juventusa i Francuza mogao da se odigra.



To je veliki hendikep za Juve, ali nema ni govora o tome da navijači budu na tribinama u Torinu, Francuzi jasno žele da meč bude odigran na neutralnom terenu, njihove šanse rastu jer, imaju prednost od 1:0 iz prvog meča.