Paklenih 11 slobodnih od 1. jula, pa oni bi se borili za trofeje

Bliži se nastavak sezone, ali tek što bude počela, brojnim igračima će isteći ugovori, i FIFA za sada tu ne može mnogo toga da promeni.



Igračima koji igraju svoju poslednju sezonu u jednom klubu, ugovori ističu 30. juna, iako se očekuje da se sve najjače lige igraju i tokom jula, na njih neće moći da računaju.



Postojala je mogućnost da FIFA "odobri" da igrači ostanu do kraja sezone, kad god da se ona završi, da se prelazni rok produži, ali tako nešto i dalje nije u pravnim okvirima i trenutno se ne zna šta će biti.



Ipak, to nije razlog da još jednom "protresemo" imena onih kojima ističe ugovor ovog leta, a BBC je sklopio idealan tim igrača koji još uvek nisu produžili saradnju sa klubom.



Tako nešto se očekuje od Đorđa Kjelinija, koji je sve dogovorio sa Juventusom, ali u ovom trenutku on je na listi.



Ovih 11 igrača bi moglo da se bori za trofeje, zaista bi zainteresovani mogli da prođu sjajno, bez obeštećenja...



Hart - Menije, Kjelini, Vertongen, Kurzava - Lalana, David Silva, Gece - Vilijan, Mertens, Kavani.