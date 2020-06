Paklenih 10 dana, raspored ponovo tema na relaciji Katalonija-Madrid

Barselona je brojala do četiri, Real sutradan do tri, Katalonci su i dalje dva koraka iznad Madriđana, tako da se trka nastavlja.Zanimljivo, danas je izašao raspored još jednog kola, u kom će Barselona ponovo igrati pre Reala, što je već bila tema zbog kog su se već bunili katalonski i madridski mediji, podsetite se OVDE. I pred Barsom i Realom je paklenih 10 dana, od utorka 16. juna do subote, 27. juna, odnosno četvrtka (18. jun) do nedelje (28. jun), u kom će oba tima odigrati po četiri utakmice.Od pomenute četiri utakmice, možda će naredni vikend biti potencijalni kamen spoticanja, jer Barselona gostuje Sevilji, a potom Real Madrid ide na noge Real Sosijedadu, odnosno vodeći tandem gostuje trećem i četvrtom timu na tabeli.Barsa ima 61 bod, Real Madrid 59, a ovako izgleda rapored u žestokom ritmu "sreda-subota". Trka se nastavlja, 10 finala, 30 bodova je u igri, ovako izgledaju naredna četiri:16. jun, 22.00 Barselona - Leganes18. jun, 22.00 Real Madrid - Valensija19. jun, 22.00 Sevilja - Barselona21. jun, 22.00 Real Sosijedad - Real Madrid23. jun 22.00 Barselona - Atletik Bilbao24. jun 22.00 Real Madrid - Majorka27. jun 17:00 Selta - Barselona28. jun 22:00 Espanjol - Real Madrid